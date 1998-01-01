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"المجرم المثير" الذي سرق قلوب النساء يستقبل مولوده الجديد

الجمعة 08 يونيو 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجرم المثير" الذي سرق قلوب النساء يستقبل مولوده الجديد



وكالات / سما /

تحولّ "جيريمي ميكس" (34 عاماً) من مجرم إلى نجم شهير سرق قلوب النساء في مختلف أنحاء العالم بسبب وسامتة الفريدة وأصبح يعرف بلقب "المجرم المثير".

فمن بعد خروجه من السجن، تحول جيريمي إلى نجم وعارض أزياء مشهور لديه المثير من المعجبات اللواتي يتتبعن أخباره.

وقد استقبل جيريمي أخيراً مولوده الأول من حبيبته كلوي غرين البالغة من العمر 27 عاماً.

وقد نشر الزوجان، كل على حسابه على انستغرام، صورة ابنهما وهو يمسك بأصابعهما وأرفقاها بتعليق جاء فيه: "يسرنا أن نعلن عن ولادة طفلنا الجميل جايدين ميكس جرين الذي ولد في 29 أيار/مايو.... الأم والطفل بخير نرجو احترام خصوصيتنا من فضلكم... كلوي و جيرمي".

إشارة إلى أن "المجرم المثير" هو أيضاً أب لصبي عمره 9 سنوات من زوجته السابقة "ميليسا ميكس".

#النساء #المولود

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