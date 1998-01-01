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اصابة ناشط اسرائيلي بعيار معدني في كفر قدوم

الجمعة 08 يونيو 2018 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اصيب ناشط اسرائيلي بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاما والمنددة بقرار الادارة الامريكية المتعلقة بنقل سفارتها الى القدس.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان الناشط الذي يبلغ من العمر 35 عاما اصيب في الظهر بعد ان هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط بعد انطلاقها مباشرة، فيما لا حق الجنود الشبان الى داخل البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين واتخذوها نقاط عسكرية للقناصة.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة استخدم الشبان خلالها الحجارة واحرقوا عددا من الاطارات المطاطية صوب مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وانطلقت المسيرة احياء للذكرى الحادية والخمسين للنكسة بمشاركة واسعة من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية حتى انهاء الاحتلال.

#اصابة #كفر قدوم

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