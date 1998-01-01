جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موغيريني تلغي زيارة إلى القدس بسبب رفض نتنياهو لقاءها

الجمعة 08 يونيو 2018 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موغيريني تلغي زيارة إلى القدس بسبب رفض نتنياهو لقاءها



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية الثانية، اليوم الجمعة، عن أن فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي ألغات زيارة كانت مقررة إلى مدينة القدس، للمشاركة في مؤتمر عالمي سيعقد بالمدينة الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة، فإن موغيريني الموجودة في الأردن والتي كان من المقرر أن تلقي كلمة أمام المؤتمر ألغت زيارتها بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع بها.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أن موغيريني ألغت زيارتها بعد أن طلبت لقاء نتنياهو الذي رفض الاجتماع بحجة ارتباطه بجدول أعمال كبير.

وقال المصدر أن نتنياهو في الحقيقة ألغى اجتماعه بوزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفها المعادية جدا لإسرائيل.

فيما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن إلغاء الزيارة تم بسبب عدم تطابق الوقت الممنوح لها في المؤتمر مع جدول أعمالها.

وقالت القناة أن هذه الحادثة قد تزيد من تدهور العلاقات بين الجانبين في ظل التوتر الذي يشوبها في الآونة الأخيرة.

#موغيريني #القدس #نتنياهو

أخبار ذات صلة

ميسي

بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

خالد البطش- ارشيف

البطش: المصالحة الفلسطينية يجب أن لا تلغي مشروع الجهاد في فلسطين

كنيسة القيامة - القدس

نتنياهو يقرر تجميد الإجراءات الضريبية ضدّ كنائس القدس و قرار بفتح كنيسة القيامة

صالح العاروري

بماذا برر العاروري زيارة وفد حماس الى طهران ؟

-النائب العام يصل غزة

في زيارة الاولى من نوعها.. النائب العام يصل غزة

مجلس الأمن

مندوب فلسطين : على مجلس الأمن زيارة غزة في أسرع وقت

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

الصندوق القومي يبلغ الجبهة الشعبية رسميا بعدم وجود استحقاقات مالية لها

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

نتنياهو يزعم: المتظاهرون في غزة ليسوا عزلا و حماس تريدهم أن " يُقتلوا "

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ..عشرات الاف الفلسطينيين يتظاهرون امام سياج غزة واصابة 100 بجراح واختناق بالغاز

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

الاتصالات الفلسطينية