موغيريني تلغي زيارة إلى القدس بسبب رفض نتنياهو لقاءها

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية الثانية، اليوم الجمعة، عن أن فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي ألغات زيارة كانت مقررة إلى مدينة القدس، للمشاركة في مؤتمر عالمي سيعقد بالمدينة الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة، فإن موغيريني الموجودة في الأردن والتي كان من المقرر أن تلقي كلمة أمام المؤتمر ألغت زيارتها بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع بها.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أن موغيريني ألغت زيارتها بعد أن طلبت لقاء نتنياهو الذي رفض الاجتماع بحجة ارتباطه بجدول أعمال كبير.

وقال المصدر أن نتنياهو في الحقيقة ألغى اجتماعه بوزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفها المعادية جدا لإسرائيل.

فيما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن إلغاء الزيارة تم بسبب عدم تطابق الوقت الممنوح لها في المؤتمر مع جدول أعمالها.

وقالت القناة أن هذه الحادثة قد تزيد من تدهور العلاقات بين الجانبين في ظل التوتر الذي يشوبها في الآونة الأخيرة.