المغرب يرسل 17 طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الى غزة

غزة / سما /

استقبلت القاعدة الجوية في العاصمة المصرية القاهرة، 17 طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، محملة بمساعدات إنسانية وطبية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وتشمل المساعدات إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية في القطاع يتضمن كافة التخصصات الطبية كجراحة العظام والجهاز الهضمي وطب الأطفال والعيون والأذن والأنف والحنجرة، بالإضافة إلى الأدوية العاجلة والمواد الغذائية والإنسانية.

ويشمل المستشفى الميداني طاقم طبي عدده 97 شخصاً منهم 13 طبيباً و21 ممرضاً، إضافة لعدد من الإعلاميين المغاربة، كما يحتوي على 25 طن أدوية عاجلة ستوزع على عدد من المستشفيات الفلسطينية في القطاع.

وتبلغ المساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس 113 طناً، بالإضافة إلى 5000 غطاء.