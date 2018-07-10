"التربية" تعلن عن منح دراسية في لبنان

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية الجزئية بنسبة 50% في جامعة طرابلس في لبنان، وذلك بمجال الدكتوراه.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء 10/7/2018.