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أبو مجاهد: يوم القدس هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار الصهيوأمريكي

الجمعة 08 يونيو 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: يوم القدس هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار الصهيوأمريكي



غزة / سما /

أكد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم أبو مجاهد أن يوم القدس العالمي هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار الصهيوأمريكي وتأكيد على خيارها بتحرير قدسها بالمقاومة، وأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيسقطوا كل المؤامرت التي تحاك ضد قضيتنا ومسيرة العودة ستمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها

وأضاف بأن " القدس كشفت عورة كثير من الدول التي تلهث من أجل التطبيع والتآمر على قضية فلسطين وأظهرت بالمقابل قوة وأصالة الداعمين لشعبنا والمساندين لحقنا على أرضنا" وأن شعبنا لن يعدم الوسيلة وسيمضي بخطى ثابتة نحو هدفه المنشود في تحرير أرضه وهزيمة عدوه المغتصب  .

وتوجه الناطق باسم لجان المقاومة بالتحية والشكر لجماهير أمتنا التي خرجت في طهران ودمشق وصنعاء وبغداد وبيروت وكل الدول العربية والاسلامية والأجنبية نصرة للقدس وقضيتنا العادلة.

وأردف قائلاً : "لن نسمح بتمرير صفقة القرن والمقاومة قادرة على تغيير المعادلة بتوفيق الله ثم باحتضان شعبها العظيم لها وكل الخيارات مفتوحة أمامنا " .

وأكد أبو مجاهد أن الشعب الفلسطيني نحن بحاجة إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية على قاعدة المقاومة بكافة أشكالها ويجب على السلطة وقف كل الاجراءات العقابية التي فرضت على أهلنا في غزة ، فمن الطبيعي أن يحاصرنا المحتل لكن من الجرم أن تعاقب السلطة شعبها الذي يتصدر راية الرفض لصفقة القرن ومشارع التصفية للقضية .

وشدد على  "مسيرات العودة أربكت حسابات المحتل وقضت مضاجع أجهزة الأمن وشعبنا المرابط يمتلك من الوعي والايمان ما يؤهله للعودة إلى أرضه رغماً عن أنف المحتل".

#أبو مجاهد #القدس

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