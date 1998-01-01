مهنا يطالب هنية بان تنسجم اقواله ومواقف حركته مع افعالهم على الارض

غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا اليوم الجمعة، إنّ خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في حفل تكريم شهداء مسيرة العودة أمس، كان جيد.

وأضاف مهنا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ خطاب هنية جيد و بالذات في موضوعين، الأول "عندما حدد أنه مع المصالحة بمقاربة جديدة وعقد مجلس وطني توحيدي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالمهام المتفق عليها سابقاً، إضافةً إلى الذهاب لانتخابات مجلس وطني و تشريعية ورئاسية بمعنى أنه يريد مصالحة حقيقية تستند إلى شراكة الكل الوطني".

وأضاف، الموضوع الثاني في خطاب هنية، أنّه مع استمرار مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها الوطنية و من ضمنها فك الحصار عن قطاع غزة".

وتساءل مهنا، "هل هذا ينسجم مع ما يقوم به بعض السادة في قطاع غزة من الدعوة لعقد مؤتمر بعد العيد لتأكيد الحل الانساني لمشاكل القطاع بعيداً عن الموضوع السياسي مما ينسجم مع سلام نتنياهو الاقتصادي و يمهد لفصل غزة عن الضفة؟".

كما تساءل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ألا يعلم "هنية" أن السادة المستقلين القائمين على لجنة انقاذ غزة محسوبين على حركة حماس ويعملون في غزة التي تحكمها حماس بحرية؟".

وطالب مهنا من هنية، أن تنسجم أقواله ومواقف حركته مع الأفعال على الأرض.