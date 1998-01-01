جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

إنها لفتنة يا شيخ كمال الخطيب!!..د. طلال الشريف

الجمعة 08 يونيو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنها لفتنة يا شيخ كمال الخطيب!!..د. طلال الشريف




في أحلك ظرف والناس تتأهب ليوم صدام مع الاحتلال نجد منشورك المبهم ولقائك التلفزيوني يستقطب خمسة آلاف مواطن من الشعب الفلسطيني منقسمين في الرأي في لحظة مطلوب فيها الوحدة فهل نسيت يا شيخ موعد الحشد الكبير لمسيرة العودة نحو خط الهدنة للاشتباك مع المحتل  في ذكري الثامن من حزيران ليذهب الجمع منقسمين في الرأي وفي نفوسهم غصة من قصة ترويها في ظرف حساس قد يتطور لحرب علي غزة  وتروي قصة كلها مبني للمجهول تتحدث فيها عمن تريد توجيه السهام لهم دون ذكر إسم صاحب البيت الذي تدعي أنه ملاصق للأقصي وتربطها بالغمز لقضية لم تثبت ولم يصدر من القضاء شيء يؤكدها ولماذا لم تذهب بدلائلك السابقة للقضاء عن البيوت التي قلت إنها بيعت للمستوطنين بواسطة تجار إماراتيين وسكت عنها ألست فلسطيتني مسؤول؟ 
هذا حرام وفتنة كبري في وقت عصيب علي أهل غزة وعلي الشعب الفلسطيني كله الذي يواجه صفقة القرن المؤامرة بصدره العاري فلا أدري ماذا توخيت وماذا هدفت من هذا الاشتعال لفتنة لسنا بحاجة لها فيكفي شعبنا ما يعانيه وأنت يا شيخ كمال نائب رئيس القائمة المشتركة ومن المفترض أنك تفهم في السياسة وآثار رمي الكلام علي عواهنه في ظرف حساس إن كنت لا تقصد الفتنة وكان أمامك قنوات للإستفسار عن ما تحدثت به أولا من السياسيين الذين يستطيعون عبر قنوات الاتصال مع بعضهم البعض  بالاستفسار فهناك علاقات لا بأس بها بين الزعيم محمد دحلان وكبار قادة حماس لو كنت لا تريد الفتنة وانتظرت الاجابة.
أنا لن أفند ما قلته فآلاف المعلقين علي بوستر صفحتك فصفصوا كامل ما تحدثت عنه وأدانوا ما قلته وحرصوا علي الوحدة الوطنية وحرصوا علي العلاقة مع دولة الامارات العربية التي تدعم الشعب الفلسطيني وعليك مراجعة التعليقات  ويبدو أنك تريد توترا مع هذه الدولة المعطاءة بمساعداتها عن الشعب الفلسطيني في وقت حاصره الجميع وهذه الدولة لو توقفت عن دعم غزة فسيزداد فقر الشعب فقرا وتضع مصير شعبنا في فم الحوت فلا يكفي عقوبات المعاقبين من بني جلدتنا وتريد يا شيخ أن تحرم الناس المحاصرين من نقطة الماء التي تنقطها الامارات في ظرف القحط السياسي والمالي المحاصر لشعبنا فماذت جنيت غير تقسيم المقسم وزيادة الفرقة واضعاف وحدة الشعب الفلسطيني فإتق الله يا شيخ كمال الخطيب والأمور لا تعالج بهذه الطريقة التي تشعل لهيب الانقسام اكثر ..
 كان عليك التحدث في السياسة بالسياسة والاقناع والاثبات والدلائل وليس برواية مبتورة يعرف الصغير قبل الكبير حجم التلفيق فيها وتشويه سمعة القادة والدول دون دليل فإتق الله في شعبنا الذي لا ينقصه صب الزيت علي النار فمن أين تأتينا في هذا الوقت العصيب. إنها فتنة سوداء إن كنت يا هذا لبيبا فإعلم والمرجل في بلدنا  يغلي بالمصير وأنت تصطنع الفتنة برواية لا تحمل إثباتات وتذهب بشعبنا لجحيم خلافات جديدة لمصالح آخرين. 
 


أخبار ذات صلة

ما يحدث في فتح ثورة ... د. طلال الشريف

شجون الايديولوجيا والهوية ... د. طلال الشريف

شجون الايديولوجيا والهوية ... د. طلال الشريف

زمن السك سك واللحمة الحمرا ..د. طلال الشريف

زمن السك سك واللحمة الحمرا ..د. طلال الشريف

بصراحة هذه هي خيارات فتح معبر رفح ...د. طلال الشريف

طلال الشريف

ترامب النووي علي الأبواب.. طلال الشريف

طلال الشريف

خطاب التمرير الكبير.. طلال الشريف

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

الصندوق القومي يبلغ الجبهة الشعبية رسميا بعدم وجود استحقاقات مالية لها

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

نتنياهو يزعم: المتظاهرون في غزة ليسوا عزلا و حماس تريدهم أن " يُقتلوا "

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ..عشرات الاف الفلسطينيين يتظاهرون امام سياج غزة واصابة 100 بجراح واختناق بالغاز

كلينتون وياسر عرفات

كلينتون: كنت أستطيع إنهاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي لولا ياسر عرفات

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

الاتصالات الفلسطينية