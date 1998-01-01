"معا" لم تبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية..معروف :اساءة لتضحيات شعبنا

أكدت ادارة شبكة معا، اليوم الجمعة، انها لم تبث حلقة اغضبت النقاد والمشاهدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.وقالت الشبكة في بيان صحفي "لم نقم ببث الحلقة التلفزيونية موضوع الاعتراض حيث ان قسم الرقابة قام بحذفها".وأضافت الشبكة لم نبث حلقة الكاميرا الخفية الخلافية التي تتحدث عن موضوع "اللواط" لا على المحطة التلفزيونية ولا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة وفقا للاتفاقية.وأوضحت ان ما جرى هو قيام احد الممثلين في البرنامج برفعها على موقع التواصل الاجتماعي واضافة شعار معا عليها دون اذن رسمي، لذلك وبعد ما جرى ستقوم ادارة الشبكة بملاحقة المسؤول عن هذا التصرف قانونيا وزج اسم معا بطريقة فجة وغير اخلاقية.وأشار البيان الى ان معا بثت 11 حلقة فقط من هذا البرنامج، وتعذر بث باقي الحلقات لاسباب تقنية وفنية واحيانا بسبب المحتوى.ورغم عدم مسؤولية معا عن الحلقة الا انها تتقدم بالاعتذار من مشاهديها للاساءة التي سببها هذا البرنامج.اننا وفي اطار دعم المنتج الفلسطيني نقوم ببث ما يردنا من انتاج محلي وبالعادة نأخذ عينة من بعض الحلقات معتبرين ان المعايير العامة يتم اخذها بالحسبان.

من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ومسئول وزارة الإعلام في قطاع غزة سلامة معروف اليوم الجمعة، إننا " فوجئنا ببث حلقة تلفزيونية من برنامج كاميرا خفية عبر تلفزيون معا تتنافى مع أبسط القواعد المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي فضلا عن إساءتها لتضحيات وقيم وعادات شعبنا الفلسطيني وأيضا تشويه صورة شعب عربي شقيق.

وقال معروف في تصريحٍ صحفي، نستغرب أن تمر هذه الحلقة فكرة وإعداد وتقديما وتنفيذا على طاقم العمل وإدارة الفضائية، سيما أن مضمونها أصلا يتعارض مع شهر رمضان الفضيل، ولا يندرج بأي حال ضمن حرية الرأي والتعبير.

ورأى رئيس المكتب الإعلامي، في هذا العمل مخالفة صريحة للقواعد المهنية والأخلاقية والقوانين الفلسطينية، وسنتابع من طرفنا الاجراءات بحق طاقم العمل والفضائية وفق الأصول.