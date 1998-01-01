رسميا: برشلونة يعين أبيدال سكرتيرا فنيا خلفا لـروبرت فيرنانديز

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن عدم تجديد عقد سكرتيره الفني روبرت فيرنانديز، وتعين نجمه السابق إريك أبيدال خلفا له.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت:”يعلن نادي برشلونة أنه لن يقوم بتمديد عقد السكرتير الفني روبرت فيرنانديز، النادي يشكره ويعبر عن امتنانه الخالص لتفانيه في خدمه الكيان طوال السنوات الماضية ويتمنى له التوفيق في المستقبل..”

وأضاف البيان:” وسيتولي إريك أبيدال منصب السكرتير الفني للفريق الأول لبرشلونة خلفا لروبرت فيرنانديز، ومن المقرر تقديمه رسميا يوم الإثنين المقبل، ليعود النجم الفرنسي إلى توحيد علاقته بالنادي..”

ودافع الدولي الفرنسي السابق عن ألوان النادي الكتالوني من موسم 07/08 قادما من ليون الفرنسي حتى موسم 13/14 حيث انتقل إلى موناكو، بعد أن عاش فترة تاريخية مع النادي الإسباني، حصد فيها كل الألقاب الممكنة تحت قيادة بيب جوارديولا.