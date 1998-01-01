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كونتي يرفض عرض ريال مدريد لخلافة زيدان

الجمعة 08 يونيو 2018 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يرفض عرض ريال مدريد لخلافة زيدان



وكالات / سما /

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي العرض المقدم من ريال مدريد لتدريب الفريق خلفاً لزين الدين زيدان الذي تقدم باستقالته قبل أسبوع من الآن.

 

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن إدارة ريال مدريد اتصلت بالمدرب الإيطالي لتستفسر منه عن إمكانية تدريب الفريق، لكن الأخير رفض هذا العرض لالتزامه بعقد مع تشيلسي.

وأضاف التقرير أن هناك أسباب أخرى وراء رفض كونتي تدريب ريال مدريد بعيداً عن احترامه للعقد الذي يربطه بالنادي اللندني، أهم هذه الأسباب أن تشيلسي سيتوجب عليه دفع 10 ملايين يورو لكونتي في حال إقالته ، بينما سيخسر مدرب يوفنتوس السابق هذا المبلغ إذا طلب هو الرحيل بنفسه.

كذلك أكدت شبكة سكاي إيطاليا أن كونتي قلق من أخلاقيات العمل في ريال مدريدوتركيزه على نجوم الصف الأول فقط، وهو ما يتعارض مع منهجيته في التدريب.

وبحسب الشبكة الإيطالية، فإن أنتوني كونتي خرج من قائمة المرشحين لخلافة زيدان في النادي الملكي، وتنحصر الخيارات الأولى بماوريسيو ساري مدرب نابولي الإيطالي وبوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

#كونتي #ريال مدريد

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