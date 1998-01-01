جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيجيريا تتصدر منتخبات المونديال بإحصائية خاصة

الجمعة 08 يونيو 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيجيريا تتصدر منتخبات المونديال بإحصائية خاصة



وكالات / سما /

يتصدر المنتخب النيجيري قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد أسبوع، في إحصائية خاصة.

ويعتبر المنتخب النيجيري هو الأصغر سنا في مونديال روسيا، وذلك بمعدل أعمار يقل عن "26 عاما".

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات, فإن متوسط أعمار نيجيريا بلغ "25 عاما و336 يوما"، يليه المنتخب الفرنسي بمتوسط أعمار "26 عاما و10 أيام"، ثم إنجلترا بـ"26 عاما و18 يوما".

ويضم فريق "النسور الخضراء" بقيادة المدرب الألماني جيرنوت روهر, العديد من اللاعبين الشباب الذين ما زالوا في عقد العشرينيات من العمر على غرار جناح أرسنال أليكس إيوبى، وثنائي ليستر سيتي المهاجم كيليتشي إيهياناتشو، ومتوسط الملعب ويلفريد نديدي.

يشار إلى أن المنتخب النيجيري يلعب ضمن المجموعة الرابعة للمونديال, بجانب الأرجنتين, وكرواتيا, وأيسلندا.

#نيجيريا #المونديال

أخبار ذات صلة

مونديال 2014: منتخبات تسعى لإحراز اللقب وأخرى تطمح لتحقيق المفاجأة

نيجيريا تتربّع على عرش مونديال الناشئين

فوز مثير لبطل كوبا اميركا والأوروجواي تتصدر

imgid303211

فيديو.. البرازيل تتصدر قائمة التصفيات وتسحق الباراغواي

البرتغال تتعثر في تصفيات المونديال

فريد: سأسجل في كل مواجهات المونديال

الأكثر قراءة اليوم

الصندوق القومي يبلغ الجبهة الشعبية رسميا بعدم وجود استحقاقات مالية لها

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

نتنياهو يزعم: المتظاهرون في غزة ليسوا عزلا و حماس تريدهم أن " يُقتلوا "

فتح: سلوك حماس تجاه الشهداء وعائلاتهم في غزة مخز ومعيب

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة

صور ..عشرات الاف الفلسطينيين يتظاهرون امام سياج غزة واصابة 100 بجراح واختناق بالغاز

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

الاتصالات الفلسطينية