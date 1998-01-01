نيجيريا تتصدر منتخبات المونديال بإحصائية خاصة

وكالات / سما /

يتصدر المنتخب النيجيري قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد أسبوع، في إحصائية خاصة.

ويعتبر المنتخب النيجيري هو الأصغر سنا في مونديال روسيا، وذلك بمعدل أعمار يقل عن "26 عاما".

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات, فإن متوسط أعمار نيجيريا بلغ "25 عاما و336 يوما"، يليه المنتخب الفرنسي بمتوسط أعمار "26 عاما و10 أيام"، ثم إنجلترا بـ"26 عاما و18 يوما".

ويضم فريق "النسور الخضراء" بقيادة المدرب الألماني جيرنوت روهر, العديد من اللاعبين الشباب الذين ما زالوا في عقد العشرينيات من العمر على غرار جناح أرسنال أليكس إيوبى، وثنائي ليستر سيتي المهاجم كيليتشي إيهياناتشو، ومتوسط الملعب ويلفريد نديدي.

يشار إلى أن المنتخب النيجيري يلعب ضمن المجموعة الرابعة للمونديال, بجانب الأرجنتين, وكرواتيا, وأيسلندا.