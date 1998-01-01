6 نجوم بقائمة مفاجآت الاستبعاد من المونديال

وكالات / سما /

شهدت القوائم النهائيات للمنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018، المزمع انطلاقه يوم 14 يونيو الجاري، بعض المفاجآت باستبعاد عدد من النجوم، الذين قدموا مستويات رائعة في الموسم المنصرم.

وأثار عدد من المدربين الكثير من علامات الاستفهام, باستبعادهم أسماء لامعة, وهو ما جعلهم عرضة للانتقادات.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز نجوم "الساحرة المستديرة", الذين لن يظهروا في كأس العالم هذا العام.

1- ليروي ساني:

فجّر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، مفاجأة باستبعاد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي ليروي ساني.

ورغم أنّ جناح مانشستر سيتي سجل 14 هدفا وصنع 19 آخرين في الموسم المنصرم، إلا أن ذلك لم يشفع له لتمثيل "الماكينات" في المونديال.

2- ماورو إيكاردي:

هداف الدوري الإيطالي بالموسم الماضي بـ29 هدفا، إيكاردي لن يكون حاضرا مع المنتخب الأرجنتيني بقرار من خورخي سامباولي المدير الفني، الذي يرى أن مهاجم إنتر ميلان، لا يناسب طريقة لعب "التانغو".

ويتفوق إيكاردي على هيغواين مهاجم يوفنتوس المنضم للقائمة، إذ سجل الأخير 23 هدفا بكل البطولات، بينما أحرز سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي 30 هدفا متفوقا على مهاجم "النيراتزوري" بفارق هدف وحيد.

3- رادجا ناينغولان:

اعتزل ناينغولان متوسط ميدان روما الإيطالي، اللعب الدولي مع المنتخب البلجيكي بعد قرار المدرب روبيرتو مارتينيز باستبعاده من مونديال روسيا.

نجم روما الإيطالي، قدم موسما رائعا مع "الذئاب", وكان من أبرز عوامل صعود روما لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن مارتينيز يرى أنه غير مناسب لطريقة لعب بلجيكا.

4- ماركوس ألونسو:

ألونسو ظهير أيسر فريق تشيلسي لن يكون في مونديال روسيا مع المنتخب الإسباني, بعدما فضّل جولين لوبيتيجي مدرب" الماتادور" ضم ناتشو مونريال ظهير أيسر أرسنال بدلا منه.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 4 في 46 مباراة خلال الموسم المنصرم مع "البلوز" مقارنة بـ6 أهداف, سجلها ناتشو وصنع هدفين برفقة "الغانرز" في 38 مباراة.

5- لابورت وباييت:

ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي قرر عدم استدعاء إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وديميتري باييت صانع ألعاب مارسيليا لقائمة "الديوك" المشاركة في مونديال روسيا.

لابورت في الموسم المنصرم قدّم مستويات قوية وثابتة مع أتلتيك بيلباو وحتى مع مانشستر سيتي بعدما ضمه في يناير الماضي، بينما قاد باييت مارسيليا لنهائي الدوري الأوروبي, الذي خسره أمام أتلتيكو مدريد (0-3).