جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

300 ألف مصل يؤدون صلاة "الجمعة الرابعة" في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة 08 يونيو 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدى حوالي 300 ألف مواطن من مختلف مناطق القدس وداخل أراضي الـ 1948 وممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال من سكان محافظات الضفة لدخول القدس، صلاة الجمعة الرابعة "اليتيمة" من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مراسلنا بأن دائرة الأوقاف الإسلامية ومختلف لجانها واللجان المساعدة والمؤسسات الصحية والإغاثية والطبية والكشفية واللجان التطوعية، أعلنت حالة الاستنفار القصوى في المسجد الأقصى لترتيب دخول وانتشار المصلين، فضلا عن تقديم الإسعافات الأولية عبر عيادات ميدانية في المسجد للمرضى ولكبار السن، في حين بدت لجان حارات وأحياء البلدة القديمة في كامل جهوزيتها للتسهيل على الوافدين إلى الأقصى المبارك.

وأضاف أن أسواق القدس القديمة، خاصة المتاجر التي تقع في طرقات وشوارع الوافدين إلى الأقصى، شهدت حركة تجارية نشطة.

وأشار إلى أن الاحتلال كان استعد لهذه الجمعة بالدفع بالمزيد من وحداته ودورياته الراجلة والمحمولة والخيالة ونشرها في المدينة وبمحيط البلدة القديمة والأقصى المبارك، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار العسكري بمحيط الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ورغم ذلك فقد تمكن عشرات الشبان من تسلُق مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري المُلتف حول القدس ودخلوا إلى القدس وشاركوا بأداء صلاة الجمعة.

من جهته، أكد الشيخ محمد سليم محمد علي في خطبة الجمعة، أن هذه الجمعة "هي جمعة الأقصى، الذي يدخل عليه 51 عاما وحرمته تنتهك ويُعتدى على المصلين فيه، إنه الأقصى الذي تعزّون الذي هو روحكم وأنفاسكم وميراثكم".

#المسجد الأقصى #مصلين

أخبار ذات صلة

شاب يرش المياه على المصلين بالمسجد الاقصى

300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك

مصلين في القدس- ارشيف

45 الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الآلاف يتوجهون للقدس

صور: 300 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

الآلاف يتوافدون على الاقصى

صور: عشرات الآلاف يتوافدون على الاقصى لأداء صلاة " الجمعة اليتيمة "

اللجنة المركزية لفتح

مركزية فتح تدعو لتصعيد شعبي الجمعة واقامة صلاة الجمعة في كل الميادين

الملك سلمان ونتنياهو

الملك سلمان تدخل شخصيًا لفتح المسجد الأقصى والبوابات الالكترونية امر اعتيادي بسبب "الارهاب "

الأكثر قراءة اليوم

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

الصندوق القومي يبلغ الجبهة الشعبية رسميا بعدم وجود استحقاقات مالية لها

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة غزة - ارشيف

صور ..عشرات الاف الفلسطينيين يتظاهرون امام السياج الاسرائيلي المحاصر لغزة

لاريجاني - ارشيف

لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

الاتصالات الفلسطينية