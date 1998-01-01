البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان فلسطين ستشهد في يوم القدس مسيرات شعبية ضخمة و أن تهديدات الاحتلال وحشوده العسكرية، لن توقف مسيرة القدس الكبرى في قطاع غزة اليوم، ولن تفلح في اضعاف المقاومة الشعبية المتصاعدة.

وأضاف ان مئات الالاف من الفلسطينيين سيزحفون اليوم نحو المسجد الأقصى والقدس في الجمعة الرابعة من شهر رمضان الفضيل مؤكدا أن اجتياز الحواجز والجدران و الوصول للأقصى هو أحد أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والتهويد والتمييز العنصري.

وطالب البرغوثي كل المؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها في ردع جيش الاحتلال عن ارتكاب جرائم جديدة بعد اقدامة على قتل الشهيدة الباسلة رزان النجار و جرح العشرات بالرصاص المتفجر يوم الجمعة الماضية.

وقال البرغوثي ان الوفاء لروح الشهيدة النجار يتطلب من الجميع المشاركة اليوم في مسيرات المقاومة الشعبية و الوصول للقدس و المسجد الأقصى.