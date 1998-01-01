لاريجاني : اسرائيل والسعودية مصدر الفوضيى وحصار إيران يهدد أمن الشرق الأوسط

طهران /وكالات /

هدد رئيس البرلمان الإيراني «علي لاريجاني»، الجمعة، من أن أمن الشرق الأوسط سيكون مهددا إذا تعرضت طهران لمزيد من الضغوط من جانب خصميها (إسرائيل) والسعودية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها «لاريجاني» أمام حشود المتظاهرين في ذكرى يوم القدس العالمي الذي تبدي فيه إيران تضامنها مع القضية الفلسطينية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله إن «(إسرائيل) والسعودية هما مصدر الفوضى في المنطقة، مثلث إسرائيل والسعودية وأمريكا يريد تحويل المنطقة إلى مشهد فوضوي».

وشدد على تهديداته قائلا «أمن المنطقة سيكون مهددا إذا ما حاصروا طهران».

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران و900 بلدة ومدينة إيرانية أخرى مسيرات حاشدة إحياء للذكرى السنوية لـ«يوم القدس العالمي»، وهو حدث يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وجابت مسيرات حاشدة في هذه الذكرى شوارع العاصمة الإيرانية طهران من عشرات المسارات، ورفعت خلال المسيرات شعارات منها: «الله اكبر» و«الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل»، وشعارات تؤكد على تضامن المتظاهرين مع الشعب الفلسطيني.

وتقيم إيران «يوم القدس» العالمي، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، إحياء لدعوة أطلقها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، «آية الله الخميني» عام 1979، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.