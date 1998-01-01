فتح ترحب بموقف بلدية برشلونه المطالب بحظر عسكري على الابارتهايد الاسرائيلي

رام الله /سما/



رحبت حركة فتح بموقف مجلس مدينة برشلونه المطالب بحظر عسكري وأمني شامل ووقف كافة أشكال التجارة العسكرية والامنية مع نظام الابارتهايد العنصري الاستعماري الاسرائيلي ، الذي يمارس ابشع سياسات الاضطهاد ضد الشعب

في تصريح صحفي دعت حركة فتح دول العالم بفرض حظر عسكري على إسرائيل الى حين التزامها بالقاون الدولي وإنهاء إحتلالها لأراضي دولة فلسطين العضو في الامم المتحدة، ووقف ممارساتها المخالفة لأبسط قوانين حقوق الانسان



ودعت حركة فتح جالياتنا الفلسطينية والمناصرة لقضيتنا العادلة الى توحيد الجهود وتكثيفها لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلية، وإظهار وجهها الحقيقي القبيح الذي يعبر عن أبشع أنظمة العنصرية في التاريخ