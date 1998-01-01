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نائب القائد العام لحركة فتح يرعى أمسية لأطفال ذوي الاحتياجات في مخيم عسكر القديم

الجمعة 08 يونيو 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

نفذت جمعية أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة – ابناؤنا واللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم تحت رعاية نائب القائد العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح اللواء محمود العالول " أبو جهاد "  أمسية فنية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم في مخيم عسكر القديم حيث أقيمت في حديقة الشهيد ياسر عرفات .

وفي بداية الأمسية رحب السيد احمد أبو سعدة بالضيوف وشكر العالول على رعايته لهذه الأمسية الفنية التي رسمت البسمة على وجوه الاطفال ورفعت من معنوياتهم في هذا الشهر الفضيل.

وعن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم تحدث السيد خليل وراد امين سر اللجنة عن اهمية هذه الرعاية للأمسية التي بعثت الفرح في نفوس الأطفال وأهاليهم واكد وراد بأن حركة فتح كانت وستبقى داعمة وراعية لذوي الاحتياجات في وطننا.

وجدير بالذكر بأن  الأمسية تخللها عروض للدبكة الشعبية بمشاركة فرقة مركز يافا الثقافي ومسرحيات هادفة وفقرة سؤال وجواب، وفي نهاية الامسية تم توزيع الهدايا على الأطفال وأهاليهم.

وفي ختام الامسية شكر السيد حسني عوده رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم الاخ المناضل محمود العالول على رعايته للامسية التي كانت سببا في بعث الفرحة والسرور واكد عوده بأن رعاية ذوي الاحيتاجات هي من اولويات واهتمامات القيادة الفلسطينية.


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