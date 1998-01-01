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كفى ثم كفى سياساتٍ خاطئة وملتبِسة في غزة ..د.فيصل أبو شهلا

الجمعة 08 يونيو 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كفى ثم كفى سياساتٍ خاطئة وملتبِسة في غزة ..د.فيصل أبو شهلا




لماذا هذا الضغط على أهل غزة ؟؟
هل هو ليبتعدوا عن قيادتهم الشرعية وإلتزامهم الوطني ؟؟
لماذا يتم تقزيم غزة وقياداتها الوطنية وإضعاف تأثيرهم في القرار الوطني الفلسطيني ؟؟
لماذا تحولت غزة مِنْ رافعة للقرار الوطني والسياسي إلى حالة إنسانية ؟؟
لماذا تحولت غزة مِنْ البلدة التي تُخرج المليونيات دفاعاً عن الشرعية ودعماً للقرار الوطني إلى بلدة المليون متسول ؟؟
أسئلةٌ كثيرة لا تنتهي ، وبدون إجابات واضحة حتى الآن !!
ما الذي يحدث ؟؟ ما هو المطلوب ؟؟ وما المصلحة في إخراج غزة وأهلها من المساق الوطني والقرار الوطني ؟؟
هذه السياسات التي بدأت منذ ما يزيد عن عامٍ من الزمن ، ماذا حققت مِنْ إنجاز ؟؟
ماذا حققت في مواجهة ما يُحاك ضد المشروع الوطني وضد فـتـح وضد منظمة التحرير الفلسطينية وضد كل ما هو فلسطيني ، ولمواجهة صفقة القرن التي يُراد بتطبيقها تصفية القضية الفلسطينية حسب البرنامج الإسرائيلي وبالدعم الأمريكي ..
هل هناك مراجعة أمينة ووطنية ودقيقة لهذه السياسات التي إتُخِذت بإحالة أبناء السلطة في غزة إلى التقاعد المبكر أو الخصومات أو قطع الرواتب ؟؟
هل هناك إنجازات أو فائدة تحققت ؟؟!!
لقد كان الهدف المعلن لهذه السياسات هو الضغط على حماس للتخلي عن السيطرة على قطاع غزة وتحقيق عودة الشرعية والوحدة الوطنية ، لكن ما أراه هو الفشل التام لهذه السياسات وهذه الإختيارات، فنحن أصبحنا أقرب إلى إنفصال غزة عن الضفة ، أيضاً أصبحنا أضعف في مواجهة التحديات القادمة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، حيث تحول هم المواطن من دولة وإستقلال وتحرير إلى تسول لقمة العَيْش !!
أيضاً سؤال إلى حركة حماس : ماذا تحقق مِنْ سيطرتكم على قطاع غزة طوال السنوات الأحد عشرة الماضية سوى هذا التراجع الكبير على كافة المستويات سواء الوطنية أو مواجهة الاحتلال أو المقاومة أو الوحدة الوطنية وصولاً لهذه الحالة من الإنهيار الإجتماعي والوطني والعلاقات المتدهورة بين أبناء الشعب الواحد !!
ألا يستدعي هذا منكم المراجعة والتوقف عن التمسك بالسيطرة على غزة وإرتهانها لديكم بغض النظر عن معاناة الناس وتهاوي المشروع الوطني ، فقط لتحقيق أهداف تنظيمية قصيرة النظر لم ولن تحقق شيئاً وطنياً أو حتى شعبياً !!
وبالنهاية .. من قلبي ومن عقلي ومن ضميري أقول بتجردٍ كامل : كفى ثم كفى ثم كفى لهذا العبث والأنانية والسياسات الخاطئة والملتبسة
فلترفعي يا حماس يدكِ عن غزة ، ولِتستقيل أو تُقال هذه الحكومة التي فشلت في إنجاز أي شيء سواء على الصعيد الوطني أو الإقتصادي أو الإجتماعي فهي جاءت بمسمى حكومة التوافق الوطني وصارت حكومة التباعد الوطني ومسؤولة عن فصل غزة عن الضفة .
سيدي الرئيس أبو مازن .. أنت رمز شرعيتنا ونحن إلتزمنا وملتزمون بالشرعية وبقيادتكم ، نتوجه إليك أن تُعيد الأمور إلى نصابها وإلغاء كل هذه الإجراءات التي أثرت سلباً ، وبالذات التي طالت الرواتب ، وأن يتم مراجعة ما تم ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات والتي أدت إلى هذا التدهور الكبير على ساحتنا الفلسطينية الوطنية ، وإقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وتوافق وطني حقيقية تستطيع أن تنهض بالحالة وتواجه هذا التدهور الكبير على ساحتنا الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه ..
 


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