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المقاومة الشعبية تؤكد في ذكرى استشهاد القائد ابو عطايا الاستمرار على نهجه المقاوم وعدم التخلي عن ثوابت شعبنا

الجمعة 08 يونيو 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/


أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين استمرارها في جهادها ضد العدو الصهيوني ومواجهته بكل السبل المتاحة.
وقالت الحركة في تصريح لها في الذكري السنوية الثانية عشر لاستشهاد القائد المؤسس " الامين العام " الشيخ المجاهد الحاج جمال ابو سمهدانة " أبو عطايا " أحد اعلام المقاومة في فلسطين , اننا مستمرون على نهجك المقاوم, ولن نحيد قيد أنملة عن تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وتحرير الاسرى.
وشددت المقاومة الشعبية إلى أن المؤسس ابو عطايا كان يتمتع بعلاقات مميزة مع كل الطيف الفلسطيني معتبرا ان فلسطين هي التي تجمع وتوحد شعبنا في مواجهة العدو.
وكانت المقاومة الشعبية في فلسطين قد فقدت اعلامها البارزة رواد المقاومة وعلى رأسهم, ابو يوسف القوقا, ابو عطايا ابو سمهدانة , وابو ابراهيم القيسي, واسماعيل ابو القمصان ومبارك الحسنات وابو عوض النيرب, وبهاء الدين اسعيد, وعماد حماد, قضوا جميعا في سبيل الله على طريق التحرير والعودة
 


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