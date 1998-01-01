جنرال إسرائيلي: ما نواجهه في غزة "حرب استنزاف"

القدس المحتلة / سما /

قال تسفيكا فوجل قائد لواء إسرائيلي سابق بالمنطقة الجنوبية، إن الحل الوحيد للطائرات الورقية الحارقة "رصاصة في الرأس" لمطلقي تلك الطائرات، وأن ما تواجهه بلاده في غزة يشبه "حرب الاستنزاف".

وكتبت القناة السابعة الإسرائيلية، في مقابلة خاصة مع الجنرال فوجلن ما قوله: إن ما يواجه الإسرائيليون في قطاع غزة هو ما يشبه (حرب الاستنزاف)، من استمرار العمل في الأنفاق كسياسة حمساوية لمواجهة الجيش الإسرائيلي، وكذلك لإطلاق الفلسطينيين الراجمات والقذائف بأنوع مختلفة على الداخل الإسرائيلي، وسبق لهم التواجد بعمليات، واليوم يقابلوننا بالطائرات الورقية الحارقة التي تمثل حربا حقيقيا على إسرائيل".

وتابع " سبق وأن تسببت "الطائرات الورقية الحارقة" في وقوع خسائر اقتصادية فادحة للجانب الإسرائيلي، تراوح مقدارها بين مصدر وآخر، حيث أشار بعض المسؤولين إلى ضرورة البحث عن مخرج حقيقي لتلك الأسلحة النادرة، وهي أسلحة حقيقية بيد حركة حماس في قطاع غزة، مثلت وتمثل حربا حقيقيا على إسرائيل".