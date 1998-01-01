175 ناشطا مغربيا في طريقهم الى غزة

القاهرة / وكالات /

قال مصدر أمني كبير بمعبر رفح البري ان ادارة المعبر بالجانب المصري تلقت إخطارا يفيد بوصول وفد مغربي مكون من 157 ناشطا تابعين لجهات مختلفة في طريقهم لمعبر رفح البري لزيارة قطاع غزة اليوم الجمعة في زيارة تضامنية.



واضاف المصدر أن وفدا تابعا لقافلة أميال من الابتسامات قد عبر الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري على دفعتين، الأولى كانت أول أمس الأربعاء وضمت 16 عضوا، والدفعة الثانية أمس الخميس وضمت 9 أعضاء من أميال من الابتسامات وبرفقتهم 6 شاحنات مواد غذائية تزن 90 طنا من المواد الغذائية تم إدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.