انتهاء الاحتجاجات في الاردن إثر سحب التعديلات الضريبة وإقالة الحكومة

عمان / وكالات /

احتفل المحتجون الاردنيون مساء امس الخميس خلال تجمعهم في مسيرة قرب الدوار الرابع بالعاصمة الاردنية عمان بتحقيق مطالب الحراك الاحتجاجي المتمثلة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإقالة حكومة هاني الملقي.

وحذرت الحراكات الاحتجاجية في بيان من محاولة الالتفاف على هذه المطالب، مؤكدين أن الهدف ليس تغيير الأشخاص وإنما تغيير النهج.

ووزع بعض المشاركين بالاحتجاجات الحلويات تعبيرا عن الفرح، فيما قام آخرون بترديد بعض الهتافات التي رددوها خلال الأيام الماضية.

واعلن مصدر أمني اردني انتهاء الاعتصامات في منطقة الدوار الرابع، وأكد ان جميع الطرق سالكة في محيط الدوار الرابع، مساء الخميس، بعد غياب مظاهر الاعتصام بالمكان، مع وجود أمني تحسبا لأي طارئ.

واكد الامير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في تدوينة على حسابه في انستغرام ان سلمية الاعتصامات لم تكن صدفة، ولكنها جاءت حصيلة لوعي الشعب الاردني، واشاد برجال الدرك والأمن العام.

وكان رئيس الوزراء الاردني الملكف الدكتور عمر الرزاز أعلن الخميس انه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل بعد أدائه القسم الدستوري.