الرئيس: إلغاء الأرجنتين مباراتها الودية مع اسرائيل انتصار للقضية الفلسطينية

رام الله / سما /

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقرار الارجنتين ألغاء المباراة الودية مع المنتخب الإسرائيلي بعد أن قررت إسرائيل نقل المباراة من حيفا الى القدس احتفاء بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس "نتقدم بالشكر والتقدير الكبيرين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على جهوده، والمنتخب الارجنتيني على ما فعله من الانتصار للشرعية الدولية". وأضاف خلال لقائه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب "نثمن عاليا الجهود المميزة التي قام بها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل وضع الامور في نصابها الصحيح، وعدم تخطي اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

ووصف عباس إلغاء المباراة بأنها انتصار للاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية. وقال "نؤكد مجددا على أن أية اجراءات من شأنها المس بمكانة القدس كعاصمة دولة فلسطين لن نقبل بها، لذلك نجدد شكرناً للاتحاد الارجنتيني، وتقديرنا لجهود الاتحاد الفلسطيني الكبيرة".

بدوره قال جبريل الرجوب "جهودنا توجت بانتصار إرادة الحق ولوائح الفيفا المناهضة للعنصرية وتسييس الرياضة، كمحاولة الحكومة الاسرائيلية جعل لقاء المنتخب الارجنتيني حدثاً سياسياً يكرس القدس وكأنها خارج قرارات الشرعية الدولية وخارج الارادة السياسية الدولية". وتابع الرجوب، "هذه المحاولة الاسرائيلية تتعارض مع قوانين الفيفا وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان".

وكان المنتخب الارجنتيني قد أعلن قبل يومين إلغاء مباراته الودية مع المنتخب الإسرائيلي في خطوة لاقت غضبا شعبيا في إسرائيل، فيما أفاد موقع واينت العبري بأن أوساط إسرائيلية ترجح "ان دولة عربية، على ما يبدو، وربما قطر، تقف من وراء الغاء وصول منتخب الأرجنتين الى إسرائيل".