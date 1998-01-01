جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس: إلغاء الأرجنتين مباراتها الودية مع اسرائيل انتصار للقضية الفلسطينية

الجمعة 08 يونيو 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: إلغاء الأرجنتين مباراتها الودية مع اسرائيل انتصار للقضية الفلسطينية



رام الله / سما /

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقرار الارجنتين ألغاء المباراة الودية مع المنتخب الإسرائيلي بعد أن قررت إسرائيل نقل المباراة من حيفا الى القدس احتفاء بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس "نتقدم بالشكر والتقدير الكبيرين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على جهوده، والمنتخب الارجنتيني على ما فعله من الانتصار للشرعية الدولية". وأضاف خلال لقائه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب "نثمن عاليا الجهود المميزة التي قام بها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل وضع الامور في نصابها الصحيح، وعدم تخطي اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

ووصف عباس إلغاء المباراة بأنها انتصار للاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية. وقال "نؤكد مجددا على أن أية اجراءات من شأنها المس بمكانة القدس كعاصمة دولة فلسطين لن نقبل بها، لذلك نجدد شكرناً للاتحاد الارجنتيني، وتقديرنا لجهود الاتحاد الفلسطيني الكبيرة".

بدوره قال جبريل الرجوب "جهودنا توجت بانتصار إرادة الحق ولوائح الفيفا المناهضة للعنصرية وتسييس الرياضة، كمحاولة الحكومة الاسرائيلية جعل لقاء المنتخب الارجنتيني حدثاً سياسياً يكرس القدس وكأنها خارج قرارات الشرعية الدولية وخارج الارادة السياسية الدولية". وتابع الرجوب، "هذه المحاولة الاسرائيلية تتعارض مع قوانين الفيفا وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان".

وكان المنتخب الارجنتيني قد أعلن قبل يومين إلغاء مباراته الودية مع المنتخب الإسرائيلي في خطوة لاقت غضبا شعبيا في إسرائيل، فيما أفاد موقع واينت العبري بأن أوساط إسرائيلية ترجح "ان دولة عربية، على ما يبدو، وربما قطر، تقف من وراء الغاء وصول منتخب الأرجنتين الى إسرائيل".


أخبار ذات صلة

ميسي

بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

دحلان : لقاء السيسي وترامب حدث تاريخي للقضية الفلسطينية

دحلان : لقاء السيسي وترامب حدث تاريخي للقضية الفلسطينية

الرئيس مع اعضاء المحكمة الدستورية

المحكمة الإدارية بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية

عباس وترامب - ارشيف

الرئيس عباس : ترامب يكافئ اسرائيل ويدمر عملية السلام

جمال محيسن

محيسن :اجتماع هام للقيادة الفلسطينية فور عودة الرئيس لبحث خطوات حماس

الرئيس عباس وموغيريني

توافق أوروبي على إرجاء الاستجابة لطلب الرئيس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

الاتصالات الفلسطينية