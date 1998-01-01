جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرة اسرائيلية تلقي شعل نارية على اطارات السيارات

استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

الجمعة 08 يونيو 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد



غزة / سما /

يستعد الالاف من الفلسطينيين للمشاركة في مليونية القدس على طول حدود قطاع غزة والتي التي دعت لها الهيئة  العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .

وناشدت الهيئة المواطنين للتوجه بعد صلاة الجمعة الى مناطق شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الحادية عشرة من مسيرات العودة التي تتزامن مع "يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الاخيرة من رمضان.

ياتي ذلك في وقت قام به  طائرة استطلاع اسرائيلية بالقاء شعل نارية على اطارات السيارات التي تم وضعها في مخيم العودة برفح استعدادا لجمعة مليونية القدس.

وأدى سقوط الشعل النارية الى اشتعال الاطارات داخل المخيم.كما ألقت طائرات الاستطلاع شعلا على عدد من الخيام بمخيم العودة في رفح ما أدى الى اشتعالها وتوجه الدفاع المدني للمكان.

من جهتها، اعتبرت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار برفح أن اقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام واطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح عن طريق طائرة استطلاع إسرائيلية، دليل على تخبط الاحتلال وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج في مليونية القدس.

وأكدت الهيئة انها رغم حرق الخيام والاطارات مستمرة في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها.

وفي المقابل فان جيش الاحتلال صعد امس من تهديداته والقى منشورات تحذر المواطنين من المشاركة في المسيرات المتوقع ان تضم عشرات الالاف اليوم الجمعة.

واعلن جيش الاحتلال انه سينشر المزيد من قواته عند السياج الفاصل.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، فقد نشر جيش الاحتلال مئات القناصة خلال ساعات الليل على حدود قطاع غزة، إضافة إلى كتائب القوات البرية من الألوية "401" و"غولاني".

وكانت قد نشرت في السابق، في منطقة الجنوب، بطاريات "القبة الحديدية"، وذلك لمواجهة إمكانية صواريخ أو قذائف هاون.

#غزة #تظاهرات #الاحتلال

أخبار ذات صلة

اسماعيل هنية

استعدادات لعودة هنية إلى غزة من الدوحة خلال عملية فتح معبر رفح القادمة

bbbb

المؤتمر السابع : الرسائل المجهولة تتواصل والرئيس غاضب ويهدد باجراءات تاديبية

ترامب والرئيس عباس

ترامب سيوقف دعم الاونروا ..ويهدد السلطة بوقف تمويلها حتى يعود عباس للمفاوضات

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى واقتحامات جديدة المستوطنين يقودها قائد شرطة الاحتلال

استشهاد مواطنة فلسطينية بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

صور وفيديو ..استشهاد مواطنة فلسطينية بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

اصابة 3 من شرطة الاحتلال بعد ان صدمت سيدة فلسطينية سيارتهم قرب رام الله

فيديو ..اصابة 3 من شرطة الاحتلال بعد ان صدمت سيدة فلسطينية سيارتهم قرب رام الله

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

الأخبار الرئيسية

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

الاتصالات الفلسطينية