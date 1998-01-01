استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

غزة / سما /

يستعد الالاف من الفلسطينيين للمشاركة في مليونية القدس على طول حدود قطاع غزة والتي التي دعت لها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار .

وناشدت الهيئة المواطنين للتوجه بعد صلاة الجمعة الى مناطق شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الحادية عشرة من مسيرات العودة التي تتزامن مع "يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الاخيرة من رمضان.

ياتي ذلك في وقت قام به طائرة استطلاع اسرائيلية بالقاء شعل نارية على اطارات السيارات التي تم وضعها في مخيم العودة برفح استعدادا لجمعة مليونية القدس.

وأدى سقوط الشعل النارية الى اشتعال الاطارات داخل المخيم.كما ألقت طائرات الاستطلاع شعلا على عدد من الخيام بمخيم العودة في رفح ما أدى الى اشتعالها وتوجه الدفاع المدني للمكان.

من جهتها، اعتبرت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار برفح أن اقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام واطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح عن طريق طائرة استطلاع إسرائيلية، دليل على تخبط الاحتلال وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج في مليونية القدس.

وأكدت الهيئة انها رغم حرق الخيام والاطارات مستمرة في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها.

وفي المقابل فان جيش الاحتلال صعد امس من تهديداته والقى منشورات تحذر المواطنين من المشاركة في المسيرات المتوقع ان تضم عشرات الالاف اليوم الجمعة.

واعلن جيش الاحتلال انه سينشر المزيد من قواته عند السياج الفاصل.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، فقد نشر جيش الاحتلال مئات القناصة خلال ساعات الليل على حدود قطاع غزة، إضافة إلى كتائب القوات البرية من الألوية "401" و"غولاني".

وكانت قد نشرت في السابق، في منطقة الجنوب، بطاريات "القبة الحديدية"، وذلك لمواجهة إمكانية صواريخ أو قذائف هاون.