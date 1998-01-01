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جيش الاحتلال يستعد لسقوط آلاف الطائرات الورقية الحارقة من غزة

الجمعة 08 يونيو 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستعد لسقوط آلاف الطائرات الورقية الحارقة من غزة



وكالات

ذكرت القناة الثانية العبرية،  أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لسقوط آلاف الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، خلال مليونية القدس، التي ستجري على الحدود اليوم الجمعة.

وقالت القناة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سقوط ما يقارب 1500 طائرة ورقية حارقة، من قطاع غزة، داخل الحقول الزراعية بمستوطنات غلاف غزة غدا.

وأضافت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، يعزز من قواته على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا لمواجهات عنيفة، خلال الجمعة الأخيرة من رمضان.

ووفقا للقناة الثانية، ألقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، مئات المنشورات من الجو داخل قطاع غزة، لتحذير المتظاهرين من المشاركة في تظاهرات الجمعة، والاقتراب من السياج الحدودي الفاصل مع القطاع.

وأشارت القناة، الى أن سلاح الجو الإسرائيلي، أنهى امس تدريبات تحاكي حربا شاملة في قطاع غزة، في حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

#جيش الاحتلال #غزة #الطائرات الورقية

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