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«لطيفة»: السعودية منعت دخولي وانا احمل تاشيرة العمرة

الجمعة 08 يونيو 2018 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«لطيفة»: السعودية منعت دخولي وانا احمل تاشيرة العمرة



القاهرة /وكالات/

قالت المطربة التونسية «لطيفة» إنها كانت تحمل تأشيرة زيارة وليست عمرة حينما تم منعها من دخول السعودية.

وأكدت «لطيفة» خلال مقابلة إعلامية على قناة «الإمارات نيوز» أن المملكة العربية السعودية لا تمنع أي أحد مطلقًا من دخولها وأداء العمرة.

وأضافت «يستحيل على السعودية منع صاحب تأشيرة العمرة، من الدخول، ليس فقط لطيفة بل أيًا كان، لأي مسلم لأي إنسان يقدم على تأشيرة عمرة، السعودية ما ترفضه، أمة لا إله الا الله كلها تذهب للسعودية وتقدم العمرة والحج، وما حصل معي كان بسبب أني أحمل تأشيرة زيارة».

وتابعت، ردًا على مسألة حرمانها من دخولها لأداء العمرة «هم لم يحرموني، أنا لم أطلب تأشيرة، وما حصل معي أحزنني فقط».

وحين سؤالها عن كون طليقها وراء منعها من الدخول في 2011، نفت ذلك، موضحة أنها لا يمكن أن تظلم أحدا في هذه المسألة.

وأضافت أن ما حدث «كان لرغبتها فقط باستيضاح المسألة، وهل هي محرومة من دخول الأراضي  السعودية أم لا وليس أكثر».

وكانت «لطيفة» ظهرت في برنامج «مجموعة إنسان»، وأثارت جدلًا، بعد أن قالت إنها دخلت السعودية عام 2011، وبعد دخولها طلب منها العودة دون أن تعرف السبب، لافتة إلى أنها لم تحاول الدخول مجددًا لخوفها من أن يتكرر الموقف معها.

وأكدت أنها محرومة من أداء العمرة، وخلال شهر رمضان من كل عام تتمنى السفر إلى المدينة ولكنها لا تستطيع، مبينة أنها لم تسأل أحدًا عن سبب منعها دخول المملكة.

#السعودية #لطيفة #منع #العمرة

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