السعودية: حذف مشهد حرق صورة «عبدالناصر» من مسلسل «العاصوف»

الرياض /وكالات/

أكد المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام أن السعودية حذفت مشهد حرق صورة الرئيس المصري الراحل «جمال عبدالناصر» من مسلسل «العاصوف» المعروض على قناة «إم بي سي» السعودية.

وقال المجلس، في بيان له، إن رئيسه «مكرم محمد أحمد» تلقى اتصالا اليوم الخميس من وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السعودية «ناصر الحجيلان»، أكد خلاله أن وزير الثقافة والإعلام السعودي «عواد بن صالح» حذف «المشهد المسيء» من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل.

وكان «مكرم محمد أحمد» قد وجه كتابا لوزير الإعلام السعودي طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء لـ«عبد الناصر» وتنبيه قنوات وشركات الإنتاج لعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.

ويعرض مسلسل «العاصوف» الذي أنتج في العام الماضي خلال شهر رمضان الحالي، ويتضمن المسلسل عددا من القضايا والأحداث التي عاصرها المجتمع السعودي منذ حقبة السبعينات.

وشملت الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل مشهدا يضم أعضاء تنظيم مناهض لسياسات الدولة، يسمى بـ«ناصر»، بينما يقوم قائد التنظيم بحرق صورة «عبدالناصر»؛ لكى ينفى علاقته بالتنظيم، بعد تحذيرات وصلت بأن الاجتماع مراقب من المخابرات.