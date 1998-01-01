انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

الرياض /وكالات/

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية «تركي آل الشيخ» في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن تعاقد المذيع المصري «عمرو أديب» مع مجموعة MBC السعودية، يجعله أغلى مذيع في الشرق الأوسط.

ووقّع الإعلامي المصري، «عمرو أديب»، رسميًا، اليوم الخميس، عقدًا مع مجموعة «إم بي سي» لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، لم يفصح عن قيمته بعد.

ونشر «تركي آل الشيخ» مقطع فيديو ظهر فيه مع «عمرو أديب» والإعلامي السعودي «بتال القوس» عن مجموعة MBC.

وقال «القوس»، في المقطع المذكور إن مجموعة MBC، تشرفت بالتعاقد مع «أديب» لمدة عامين، مشيرا إلى أنها ستكون مكملة لمسيرته المجيدة.