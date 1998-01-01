جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط

الجمعة 08 يونيو 2018 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انضم لـ mbc : «عمرو أديب» أصبح أغلى مذيع بالشرق الأوسط



الرياض /وكالات/

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية «تركي آل الشيخ» في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن تعاقد المذيع المصري «عمرو أديب» مع مجموعة MBC السعودية، يجعله أغلى مذيع في الشرق الأوسط. 

ووقّع الإعلامي المصري، «عمرو أديب»، رسميًا، اليوم الخميس، عقدًا مع مجموعة «إم بي سي» لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، لم يفصح عن قيمته بعد.

ونشر «تركي آل الشيخ» مقطع فيديو ظهر فيه مع «عمرو أديب» والإعلامي السعودي «بتال القوس» عن مجموعة MBC.

وقال «القوس»، في المقطع المذكور إن مجموعة MBC، تشرفت بالتعاقد مع «أديب» لمدة عامين، مشيرا إلى أنها ستكون مكملة لمسيرته المجيدة.

#السعودية #ال الشيخ #MBC

أخبار ذات صلة

اغلى منزل

صور وفيديو: بن سلمان دفع 300 مليون دولار لشراء أغلى منزل في العالم

الملك سلمان

الملك سلمان : " أنا أيضا بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل ”

العاهل السعودي

ولي العهد السعودي يصف خامنئي بـ"هتلر الشرق الأوسط الجديد"

الأكثر قراءة اليوم

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

هام للمسافرين عبر معبر رفح البري

شاهد.. بهذه الطريقة أعدمت إسرائيل طفلاً قبل 5 سنوات غرب رام الله

الأخبار الرئيسية

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

باوامر من الرئيس.. الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

الاتصالات الفلسطينية