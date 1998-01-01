معالم أبوظبي تبتهج بانعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي و" استراتيجية العزم "

ابو ظبي / وام /

اكتست المعالم الرئيسية في العاصمة أبوظبي - مساء الخميس- باللون الأخضر ابتهاجا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي احتضنته مدينة جدة أمس.

وتزين جسر الشيخ زايد باللون الأخضر.. فيما تعانق علما البلدين الشقيقين على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " تتوسطهما صور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. إضافة لصور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.

كما كسا اللون الأخضر وعلما البلدين الشقيقين مبنيي " آيبيك " والمارينا مول.. إضافة إلى ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا - من مدينة جدة أمس - عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا وذلك من خلال " استراتيجية العزم " التي عمل عليها 350 مسئولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـــــس التنسيق السعــودي الإماراتـي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــري وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

وكان المجلس قد أنشئ ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو 2016 وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.