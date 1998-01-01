الانتخابات العراقية: تحالف جديد للصدر مع الحكيم وعلاوي

بغداد/وكالات/

تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف بين "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" برئاسة إياد علاوي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

ويؤكد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي بين الأحزاب الثلاثة مساء الخميس حصول التحالف الجديد على ما يقارب الـ 95 مقعد داخل مجلس النواب العراقي المقبل من أصل 329.

وحصل تحالف سائرون (المتصدر) على 54 مقعدا في البرلمان وفق نتائج الانتخابات، فيما حصل تحالف الوطنية على 21 مقعدا، وتيار الحكمة على 20 مقعد.

وكان رئيس "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم، أكد في السابق، أن التراجع النسبي في التصويت هو رسالة الرغبة في وجوه جديدة، مشيرا إلى أن الحكمة وسائرون سينطلقان للتباحث مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة.

من جهته، أشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى أنه سيتم تشكيل حكومة أبوية، مشددا على أن الشعب مقبل على صفحة جديدة لبناء عراق موحد.

وحصل تحالف "سائرون" على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية، وضم بين صفوفه التيار الصدري والشيوعيين وبعض القوى السياسية الأخرى.

وألزم البرلمان العراقي، الأربعاء، المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عملية عد وفرز الأصوات يدويا في عموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز العد الإلكتروني.

وصوت مجلس النواب في جلسته التي حضرها 172 نائبا، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار الماضي.

وقال مصدر نيابي، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحاليين".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الاثنين 14 مايو الماضي، تقدم تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، فيما حل في المرتبة الثانية تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتبعه تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.