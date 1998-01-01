جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المحتجون في العاصمة الأردنية يوقفون اعتصامهم

الجمعة 08 يونيو 2018 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحتجون في العاصمة الأردنية يوقفون اعتصامهم



عمان - سما -

اوقف المحتجون على مشروع قانون ضريبة الدخل اعتصامهم في عمان، عقب قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز سحب قانون الضريبة وتعديل قانون الخدمة المدنية.

وأكد رئيس مجلس النقابات في الأردن علي العبوس، أن "مرحلة الأزمة والخلافات مع الحكومة قد طويت وذلك بناء على استجابة حكومة الرزاز وسحب قانون ضريبة الدخل".

وأضاف العبوس أن الجميع في الأردن منتصرون، مؤكدا أن النقابات كانت الداعم في هذا الحراك، "فالشعب قد انتصر والوطن قد انتصر وكذلك الحكومة الجديدة انتصرت بعد استماعها لمطالب النقابات والحركات الشعبية"، واصفا قرار الحكومة الأردنية سحب قانون الضريبة بالشجاع.

تجدر الإشارة إلى أن قانون ضريبة الدخل، كان قد أثار موجة غضب شعبي في الأردن أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

ورغم استقالة الحكومة وتسمية الرزاز لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة منذ الأربعاء الماضي لم تخمد، واستمرت في عمان ومختلف مدن المملكة وسط إجراءات أمنية مشددة وتوتر عمّ البلاد.


أخبار ذات صلة

الحوثيون يوقفون توغلا بريا للقوات السعودية داخل اليمن

سفارة إسرائيلية في العاصمة السعودية..!!

المظاهرات ضد ترامب تصل العاصمة الفرنسية

انفجار في العاصمة الليبية قرب بناية تضم سفارات

مقتل 30 شخصا واصابة نحو 150 في اشتباكات غرب العاصمة الليبية

نجاة العاصمة اللبنانية بيروت من عملية انتحارية

الأكثر قراءة اليوم

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

الأخبار الرئيسية

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

باوامر من الرئيس.. الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

الاتصالات الفلسطينية