موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

وكالات / سما /

زعم موقع "كان" العبري، مساء اليوم الجمعة، أن حركة حماس مستعدة للتنازل عن تعاظم قوتها العسكرية، مقابل تسهيلات اقتصادية تنعش حياة السكان بالقطاع.

وذكر الموقع العبري، أن قيادة حركة حماس بغزة، تدرس التنازل عن الأنفاق الهجومية، مقابل تحسين الظروف الاقتصادية بقطاع غزة.

وقال الموقع العبري، إن حماس ترفض مبدأ نزع سلاح قطاع غزة، أو طرح قضية اعادة الجنود والأسرى الإسرائيليين لديها، في إطار أي صفقة تهدئة مع إسرائيل.

وبحسب موقع "كان" العبري، ستطالب حماس بإنشاء ميناء بحري جديد لقطاع غزة، مقابل التنازل عن الأنفاق، ووقف المسيرات على الحدود.

وكشف الموقع العبري، عن امتعاض قيادة السلطة الفلسطينية، من مؤشرات التوصل الى أي تهدئة مع حماس، مؤكدا على أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل برفضها للتسهيلات التي تقدمها مصر وإسرائيل لحماس بغزة، زاعمة أنها تقوي حكم حماس بالقطاع.