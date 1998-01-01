جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

يافا: العثور على سيدة مقتولة طعنًا داخل شقتها

الخميس 07 يونيو 2018 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
يافا: العثور على سيدة مقتولة طعنًا داخل شقتها



وكالات / سما /

عثر، مساء اليوم، الخميس، على جثة سيدة عربية في الخمسينيات من عمرها، مقتولة طعنًا بالسكين في شقتها الواقعة في مدينة يافا.

وجاء في التفاصيل أنه تم العثور خلال الليلة على جثة سيدة في الخمسينات من العمر، وعليها علامات عنف، في إحدى الشقق الخاصة في مدينة يافا.

وأعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وأعلنت وفاة السيدة بعد معاينة آثار تدل على تعرضها لعدة طعنات بالقسم العلوي من جسدها، في حمام شقتها الواقع في شارع "أوهفي يسرائيل" في مدينة يافا.

وتم استدعاء قوات الشرطة إلى المكان وقالت الشرطة إنها "باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة".

أعرب مواطنون من يافا عن غضبهم واستنكارهم حيال انعدام الأمن والأمان، مطالبين الشرطة بعدم التقاعس والكشف عن مرتكبي الجرائم في الوقت الذي لم تعلن فيه بعد عن فك رموز أي منها!

وشهدت مدينة يافا في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الجرائم، لتضاف إليها جريمة القتل التي ارتكبت الليلة، علمًا أن 6 أشخاص قتلوا في غضون شهرين من بينهم 4 نساء. 

وأضيفت هذه الجريمة إلى جريمة القتل التي وقعت حي النزهة والتي راح ضحيتها موسى صالح محاميد (22 عاما) في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، ثم في الثالث عشر من أيار/ مايو الماضي قتل الشاب رامي فطايرجي (22 عاما) في جريمة إطلاق نار بحي العجمي، بعدها قتلت الشقيقتان نورا وحياة ملوك في العشرينات من عمريهما في جريمة طعن فجر الخميس الموافق 17 أيار/ مايو الماضي، وكان آخرها جريمة قتل سمر خطيب (33 عاما) في ليلة الـ29 من أيار/ مايو الماضي.


أخبار ذات صلة

العثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق مصري

سيدة تلد داخل لجنة اثناء التصويت وتسمى طفلها "السيسي"

قتيل في جريمة إطلاق نار في يافا

مواجهات مع شرطة الاحتلال تصديًا لمحاولة نبش مقبرة إسلامية في يافا

نورة مُلوك (21 عاما) وحياة مُلوك (19

تقرير :الشرطة الاسرائيلية لم تفعل شيئا لمنع قتل الشقيقتين نورة وحياة ملوك في يافا

اكتشاف "خمّارة مصرية" في يافا

الأكثر قراءة اليوم

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

هام للمسافرين عبر معبر رفح البري

شاهد.. بهذه الطريقة أعدمت إسرائيل طفلاً قبل 5 سنوات غرب رام الله

الأخبار الرئيسية

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

باوامر من الرئيس.. الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

الاتصالات الفلسطينية