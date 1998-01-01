يافا: العثور على سيدة مقتولة طعنًا داخل شقتها

وكالات / سما /

عثر، مساء اليوم، الخميس، على جثة سيدة عربية في الخمسينيات من عمرها، مقتولة طعنًا بالسكين في شقتها الواقعة في مدينة يافا.

وجاء في التفاصيل أنه تم العثور خلال الليلة على جثة سيدة في الخمسينات من العمر، وعليها علامات عنف، في إحدى الشقق الخاصة في مدينة يافا.

وأعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وأعلنت وفاة السيدة بعد معاينة آثار تدل على تعرضها لعدة طعنات بالقسم العلوي من جسدها، في حمام شقتها الواقع في شارع "أوهفي يسرائيل" في مدينة يافا.

وتم استدعاء قوات الشرطة إلى المكان وقالت الشرطة إنها "باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة".

أعرب مواطنون من يافا عن غضبهم واستنكارهم حيال انعدام الأمن والأمان، مطالبين الشرطة بعدم التقاعس والكشف عن مرتكبي الجرائم في الوقت الذي لم تعلن فيه بعد عن فك رموز أي منها!

وشهدت مدينة يافا في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الجرائم، لتضاف إليها جريمة القتل التي ارتكبت الليلة، علمًا أن 6 أشخاص قتلوا في غضون شهرين من بينهم 4 نساء.

وأضيفت هذه الجريمة إلى جريمة القتل التي وقعت حي النزهة والتي راح ضحيتها موسى صالح محاميد (22 عاما) في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، ثم في الثالث عشر من أيار/ مايو الماضي قتل الشاب رامي فطايرجي (22 عاما) في جريمة إطلاق نار بحي العجمي، بعدها قتلت الشقيقتان نورا وحياة ملوك في العشرينات من عمريهما في جريمة طعن فجر الخميس الموافق 17 أيار/ مايو الماضي، وكان آخرها جريمة قتل سمر خطيب (33 عاما) في ليلة الـ29 من أيار/ مايو الماضي.