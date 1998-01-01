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لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثل مايتصرفون به

الخميس 07 يونيو 2018 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثل مايتصرفون به



عكا للشؤون الإسرائيلية

تطرق رئيس المجلس الاقليمي شاعر هنيقف ألون شوستر في مقابلة إذاعية مساء اليوم الخميس إلى  الطائرات الورقية الحارقة.

وأوضح شوستر قائلا "إن الحل العسكري مع غزة، لن ينفع في تحقيق حل مع غزة، كما أنني أقترح بعدم مجرد التفكير في موضوع الدخول في عملية عسكرية ضد غزة من أجل إسقاط حكم حماس، لأن ذلك لا يمكن تحقيقه على المستوى الإستراتيجي".

أما في حديثه عن ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة التي أضرمت النيران في جميع مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الأخيرة، قال شوستر "لو أن 2 مليون إسرائيلي يعيشون بنفس الأوضاع المعيشية الي يعيشها سكان قطاع غزة، لتصرفوا بمثل ما يتصرف به سكان قطاع غزة من إطلاق الطائرات الحارقة".

#شاعر هنيغف #حماس #غزة

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