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غنيم يوقع اتفاقية في اسبانيا لدعم منتدى فلسطين للمياه

الخميس 07 يونيو 2018 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الخميس، اتفاقية مع الاتحاد من أجل المتوسط، لدعم أنشطة منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، الذي سينطلق في 25 حزيران 2018.

وسيشمل المنتدى مشاركة خبراء دوليين من كافة أنحاء العالم، وأوراق بحثية متخصصة، ومعرض لأحدث التقنيات الخاصة في مجال المياه والصرف الصحي.

وفي ذات السياق، ترأس غنيم اجتماعا في مقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، واللجنة الرباعية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، في إطار التنسيق لتحديد أولويات ومراحل تنفيذ برنامج المحطة المركزية لتحلية مياه غزة والأعمال المرافقة لها.

وثمّن غنيم جهود وتعاون المانحين في تطوير قطاع المياه في فلسطين بما يخدم خطة سلطة المياه الاستراتيجية، وعلى رأسها برنامج المحطة المركزية، حيث حققت الجهود المبذولة من سلطة المياه من أكثر من سنتين ثمارها، كان آخرها في نجاح مؤتمر المانحين الدولي في آذار الماضي.

وعقد غنيم سلسلة اجتماعات استكمالاً لمتابعة كافة الأمور الفنية واللوجستية مع كافة الأطراف لتحديد الأولويات والتنسيق بين المانحين والشركاء.

#مازن غنيم #المياه

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