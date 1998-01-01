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نتنياهو يزعم: المتظاهرون في غزة ليسوا عزلا و حماس تريدهم أن " يُقتلوا "

الخميس 07 يونيو 2018 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم: المتظاهرون في غزة ليسوا عزلا و حماس تريدهم أن " يُقتلوا "



القدس المحتلة / سما /

ردّ رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، خلال ندوة في لندن، على سؤال لماذا لا تستخدم إسرائيل سلاحًا غير قاتل في قطاع غزّة، قائلًا: "ليسوا متظاهرين سلميين، هم عناصر في حماس".

وأضاف زاعمًا: "استخدمنا ضدّهم الغاز المسيل الدموع، ولم ينجح. آخر ما نريده هو العنف".

ثم بادره رئيس حزب المحافظين سابقًا، مايكل هاورد، بسؤاله: "هل الطريقة الوحيدة لمنعهم من قطع الجدار هي قتلهم؟"، فأجابه نتنياهو: "حاولنا بطرقٍ أخرى، ولم تنجح، حماس تريدهم أن يُقتلوا".

و قال  نتنياهو، أن موقف حكومتة لم يتغير بشأن الحل مع الفلسطينيين وسيبقى كما هو دون أي تغيير.

وأوضح نتنياهو، أن موقف حكومته يقوم على أن تكون الدولة الفلسطينية في المنطقة الصغيرة ما بين الأردن والبحر.

وأضاف كما نقلت عنه القناة العبرية الثانية، "يجب أن يستقل الفلسطينيون هناك، الحكم بأيديهم والأمن بأيدينا نحن في إسرائيل".

#نتنياهو #حماس #غزة

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