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تجنبي هذه التصرفات لتتحاشي الخلافات مع شريكك

الخميس 07 يونيو 2018 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجنبي هذه التصرفات لتتحاشي الخلافات مع شريكك



وكالات / سما /

تعتبر الخلافات التي تحصل في العلاقات الزوجية من الأمور الطبيعية التي يمر بها الشريكين في مسيرة حياتهما، ولكن يمكننا أن ننصحك ببعض التصرفات التي وإن التزمت بها تحاشيت الكثير من الخلافات مع شريكك:

اجعلي تصرفاتك ناضجة

بالأغلب لا يحبذ الشريك التصرفات الطفولية التي تقوم بها الزوجة عند استفزازه أو الاختلاف معه بالرأي، لذلك ابتعدي عن التصرفات الطفولية واجعلي تصرفاتك ناضجة وليكن رأيك واضحاً أمامه في كل شيء.

لا تعتمدي منطق السخرية

ابتعدي عن السخرية من شريكك في خضم الخلاف بينكما، ولا تعددي له صفاته السلبية المزعجة بشكل مباشر لأن هذا الموضوع سيزيد من حجم الخلافات بينكما، لذلك إن كان الجو متوتراً حاولي أن تلتزمي بالهدوء قدر المستطاع من أجل حل الخلاف بشكل سلمي مناسب للطرفين.

الاعتذار مهم

إن بدر منك أي كلام أزعج الشريك، أو قمت بأي تصرفات تسببت بالخلاف بينكما، عليك أن تعلمي أن الاعتذار مهم وضروري، ولا يظهر ضعفك بل على العكس يظهر احترامك لشريكك. من هنا حضري له مائدة رومانسية أو ابعثي له رسالة حب مع هدية.

لا تبرري نفسك

لا تحاولي أن تبرري نفسك أمام شريكك فهذا التصرف سيزعجه أكثر، بل التزمي الصمت لتهدأ الأمور بينكما، وهذه طريقة فعالة من أجل المصالحة السريعة وتفادي الخلافات الكبيرة.

#شريك

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