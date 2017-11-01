موظفو الجمارك يعلقون العمل في معابر غزة

غزة / سما /

علق موظفو مديرية الجمارك والمكوس في قطاع غزة عملهم في معابر كرم أبو سالم ورفح وبيت حانون احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتبهم كاملة.

وقال بيان صادر عن موظفي مديرية الجمارك: "بعد ان تسلمنا المعابر بتاريخ 1/11/2017، وذلك بتكليف رسمي من الإدارة العامة برام الله وحتى تاريخه ونحن على بند التقاعد المالي ونتقاضى 50 % من قيمة الراتب وخلال هذه الفترة خاطبنا جميع الجهات ذات الاختصاص لحل هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد لم يتم الاستجابة لمطالبنا العادلة".

وأضاف البيان: بدأت الفعاليات من 6 الشهر الجاري بتعليق العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا على أن يستمر تعليق العمل اليوم، وسيكون هناك تصعيد للاحتجاجات الأسبوع القادم إذا لم نتلقى استجابة لمطالبه المتمثلة بالغاء ما يسمى بند التقاعد المالي غير القانوني عن كافة موظفي المارك، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، أسوة بموظفي الجمارك في المحافظات الشمالية.