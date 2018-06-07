جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

الخميس 07 يونيو 2018 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترحب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بتوقيع سيادة الرئيس محمود عباس يوم أمس الأربعاء 7/6/2018 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989، والذي يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية، ويصون الحق في الحياة، ويضع حداً لإزهاق الروح البشرية باسم القانون.

ترى الهيئة بأن هذا الانضمام يشكل إعمالاً للالتزامات الواردة في المادة (10) من القانون الأساسي التي تضمنت قيام دولة فلسطين، دون إبطاء، بالانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيزاً لحالة الارتقاء في الشخصية والمكانة القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي، واستجابةً لما تضمنته المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أشارت بعبارات توحي بشده إلى أن الغاء عقوبة الإعدام هو أمرٌ مستصوب ومفضل.

ويتضمن البروتوكول الذي يتكون من (11) مادة، التزاماً من الدول الأطراف الموقعة عليه بألا تقوم بإعدام أي شخص خاضع  لولايتها القضائية،  وأن تتخذ  كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، ويؤكد البروتوكول على عدم السماح بأي تحفظ من شأنه أن يمس بالالتزام الوارد فيه، كما ينظم البروتوكول آلية وإجراءات تقديم التقارير الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشار اليها في المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تضمن قيام الدول الاطراف بتقديم تقارير عند التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق.

وكانت الهيئة المستقلة قد خاطبت السيد الرئيس رسمياً في أكثر من مناسبة، من أجل المسارعة للانضمام إلى البروتوكول المذكور. وإذ ترحب الهيئة مجدداً بهذه الخطوة المهمة، فإنها تدعو إلى العمل على مواءمة التشريعات الوطنية لتنسجم مع أحكام البروتوكول، بإلغاء كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين العقابية سواءً العسكرية منها أم المدنية والتي تنص على عقوبة الإعدام، وقبل كل شيء نشر هذا الانضمام والبروتكول في الوقائع الفلسطينية في أسرع وقت.

 كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية كافة التي وقعت عليها دولة فلسطين والعمل على تطبيقها على أرض الواقع من خلال موائمة التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة.

#الهيئة المستقلة #عقوبة الإعدام

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة : وفاة 16 مواطنا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي في فلسطين

الهيئة المستقلة : قرار حماس منع سفر المواطنين من غزة الا بتسوية الذمم المالية خطير ومخالف للقانون

فتح تصدر تعليماتها بانضمام كافة أسراها للإضراب فورا وتحت طائلة المسؤولية

رواتب- ارشيف

ابو جراد: توقعات باستصدار قرار رئاسي بإلغاء جميع الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة

اسرائيل : عقوبة رفع الأذان في المساجد قد تصل إلى 10 آلاف شاقل

القدس

في اعقاب اجتماع طارئ اليوم.. الامم المتحدة تطالب أمريكا بإلغاء قراراتها بشأن القدس

الأكثر قراءة اليوم

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

فرنسا: بعثة فلسطين تنفي ما قيل على لسان الهرفي حول مسيرات العودة

هام للمسافرين عبر معبر رفح البري

شاهد.. بهذه الطريقة أعدمت إسرائيل طفلاً قبل 5 سنوات غرب رام الله

بسبب غزة.. القنصلية الإسرائيلية ستخلي مقرها بنيويوك

شاهد.. إصابات واعتقالات باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

باوامر من الرئيس.. الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

قادة الاحتلال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

طائرات ورقية

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

الاتصالات الفلسطينية