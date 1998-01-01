المجلس التشريعي يستقبل وفد قافلة أميال من الابتسامات 34

غزة / سما /

استقبل الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قافلة أميال من الابتسامات 34 بمقره بمدينة غزة، وتراس الوفد منسق القافة عصام يوسف، وشارك في استقبال وفد القافلة النائب هدى نعيم، النائب مرون أبو راس، النائب محمد فرج الغول، النائب أحمد أبو حلبية.

ورحب د. بحر بأعضاء القافلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تأتي "في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدد كبير من البطالة ، إضافة لوضع صحي كارثي نتيجة استمرار هذا الحصار.

واعتبر أن قدوم القافلة لغزة هي رسالة صمود ودعم لشعبنا وجرحانا واسرانا، مثمنا دورهم الريادي والإنساني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وقال " زيارتكم تزيدنا إصرار وقوة وتمسك بحقوقنا وثوابتنا".

وأكد د. بحر على استمرار شعبنا في مسيرات العودة حتى فك الحصار وتحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة، وأضاف: "نحن كالسهم في قيادة الأمة، نتقدم إلى الأمام ولا نرجع إلى الخلف، وسنقدم أموالنا وبيوتنا وأولادنا وأنفسنا في سبيل تحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولن نتراجع قيد أنملة".

ومن جهته بيّن منسق القافلة يوسف أن زيارة القافلة لغزة جاءت للتأكيد على مواقف الأحرار في العالم ودعمهم للشعب الفلسطيني، "نحن معكم، وسنشهد قريبًا زوال الاحتلال وهذا الحصار الظالم لغزة"، وأضاف: "نحن في القافلة شعارنا لن نسمح أن تكسر إرادة شعبنا، وأكد أن القافلة تعهدت بدفع الغرامات المالية عن جميع الغارمين في السجون.

وقدّم رئيس القافلة الشكر لجمهورية مصر العربية على التسهيلات التي قدمتها لقافلة أميال من الابتسامات 34، قائلًا: "يجب أن يعود المعبر مفتوحًا بشكل كامل كما كان في 2009، وكما فعلت في رمضان".