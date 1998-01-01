جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها

غزة / سما /

قامت طائرات من سلاح الجو الاسرائيلي عصر اليوم بإلقاء مناشير على قطاع غزة، حذرت فيها سكان غزة من مغبة المشاركة في مسيرة العودة التي تنظمها حركة حماس على امتداد السياج الأمني الفاصل حسب الزعم الاسرائيلي

وجاء في المناشير: "يا أهل قطاع غزة، العاقل من يأخذ في الحسبان سلفا نتائج أعماله ويرجح لصالح العمل الذي مصلحته مقدمة على مفسدته واذا اعتبرتم ذلك في شأن الاقتراب من الجدار او تجاوزه لاستنتجتم أن هذا العمل خاسر وضار. لذلك من الأفضل لمصلحتكم أنتم الا تساهموا في المظاهرات العنيفة على الجدار وألا تتجاوزوه وألا تدعوا حماس تجعلكم مطية لمصالحها الفئوية الضيقة التي تقف من ورائها إيران الشيعية المتطلعة لإشعال النار في المنطقة لمصلحتها الطائفية.

واختتم المنشور: "يليق بكم ألا تسمحوا لحماس بجعلكم رهائن بيدها لكسب رصيدها السياسي على حساب مصلحة أهل غزة ومستقبلهم عامة والشباب خاصة. من باب سدّ الذريعة لا للاشتراك في المظاهرات والفوضى مما يعرض حياتكم للخطر".