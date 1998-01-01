محلل اسرائيلي: إسرائيل عاجزة أمام الطائرات الورقية

القدس المحتلة / سما /

كتب الصحفي والمحلل العسكري الشهير بن كاسبيت، اليوم الخميس، مقالةً له في المونيتور تطرق فيها للطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من غزة وتتسبب في حرائق كبيرة بالجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقال بن كاسبيت أن إسرائيل عاجزة وتواجه معضلة كبيرة في قضية مواجهة تلك الطائرات الورقية الحارقة.

وأضاف "أصبحت إسرائيل بلا حيلة أو قوة أمام ذاك السلاح الفلسطيني الجديد".

وأشار إلى أن قوة إسرائيل التكنولوجية الهائلة لم تنجح حتى الآن في إيجاد حلول لتلك الطائرات البسيطة التي تسببت بحرب استنزاف بالنسبة للأمن والجيش.

ولفت إلى قدرة إسرائيل في التصدي للهاون والصواريخ وحتى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. مستدركا "لكنها لا تعرف ما يجب فعله أمام هذا السلاح الذي يخترق الحدود متحديا الجدار والقوات الجوية والبحرية والبرية والدبابات والقناصة".

واعتبر أن ما يجري بمثابة منافسة بين التكنولوجيا الحديثة الأكثر تقدما في العالم والوسائل البدائية القديمة. مشيرا إلى أن حماس استغلت هذه "التسلية الشعبية الشهيرة في غزة" من أجل "نشر إرهابها". كما قال.

وأشار إلى أن المزارعين الإسرائيليين باتوا يفقدون أسباب رزقهم ويعيشون في حالة رعب دائمة. مشيرا إلى أن هناك خلافات في الكابنيت حيال السياسة التي يجب أن تتبع بشأن هذه القضية والجيش يرفض استهدافهم خشية من أن يتسبب ذلك بردود فعل دولية غير مسبوقة خاصةً أن مطلقيها من الفتية ولا يمكن قتلهم.

وختم قائلا "في إسرائيل، السياسيون ينتظرون حلا تكنولوجيا، على أمل أن يكون هذا الحل قبل أن تحترق جميع الأراضي".