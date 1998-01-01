"النقل": لوحات تسجيل المركبات وفق التسلسل الجديد سيبدأ بعد العيد

رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أن الوزارة ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد، بإصدار لوحات تسجيل مركبات وفق تسلسل جديد.

وقال حمدان لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن التسلسل القديم المتبع قد استنفد وتم التوجه لطريقة تسجيل جديدة تبدأ بحرف متبوعا برقم ومن ثم 4 أرقام.

وأضاف ان التسلسل القديم الذي انتهى كان يبدأ برقم 5 أو 6 أو 9 وينتهي بـ 98 أو 97 أو 95، مبينا أن الحرف في اللوحات الجديدة لا يرمز إلى المنطقة، كما لن يتم الغاء اللوحات القديمة أو طلب استبدالها.

وأشار إلى أن اللوحات الجديدة تقتصر على المركبات الخاصة فقط، لأن التسلسل الخاص بالمركبات العمومية ومركبات شركات التأجير ما زال يحتمل إصدار المزيد من اللوحات.