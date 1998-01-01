أول ظهور للنجم لطفي لبيب بعد خبر مرضه.!

عالم الفن

إنتشرت أخيراً أخبار كثيرة مغلوطة تزعم أن الفنان لطفي لبيب يعاني من تدهور في حالته الصحية وأصيب بشلل، وإنه سيجري جراحة دقيقة وصعبة.

لكن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، قرر وضع حد لهذه الشائعات من خلال زيارة منزله برفقة النجمتين شيرين ونيهال عنبر، ونشر الصور من خلال حسابه على "فايسبوك"، موضحاً أن النجم المصري تعرض لأزمة صحية ولكنها ليست خطيرة.

وعلق الأب دانيال قائلاً: "أُطمئن جميع محبي الفنان القدير لطفي لبيب، حيث قمنا بزيارته اليوم بصحبة الفنانة نهال عنبر والفنانة شيرين بمنزله، حيث استقبلنا مع السيدة الفاضلة زوجته وكان بصحة جيدة، إلا إنه أبدى حزنه مما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً". وأضاف: "تحدث معنا في الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين عن أعماله القادمة ومشاريعه الفنية خلال الفترة القادمة، كما وجه الشكر لجميع محبيه وجمهوره لإهتمامهم بالسؤال عنه".

بدورها، نشرت عنبر صوراً برفقة الفنانة شيرين والأب دانيال، وعلقت عليها قائلة: "قمنا بزيارة الفنان لطفي لبيب للاطمئنان على صحته، وكان في حالة جيدة وروح معنوية مرتفعة ويطمئن كل محبيه على صحته، وكده بنكذب اشاعه مرضه، ولطفي زي الفل".