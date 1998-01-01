مركز للفلك يحدد أول أيام عيد الفطر

وكالات / سما /

أعلن مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أن من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك في معظم دول العالم.

وأوضح المركز، الذي يقع مقره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيان أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1439 هـ) الخميس 14 يونيو.

وأضاف أنه في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم الفطر السعيد في كل دول العالم.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في حين أن رؤية الهلال ستكون صعبة بالعين المجردة من معظم الدول العربية.