أحمد الفيشاوي يعلن خطوبته للمرة السادسة

وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، عن ارتباطه بفتاة جديدة من خارج الوسط الفني، بعد أيام من إقامة حفل الخطوبة العائلي.

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه على "إنستغرام" تجمعه بخطيبته ندى الكامل، التي ارتبط بها قبل فترة قصيرة، وأقيم حفل الخطوبة الخاص بهما الشهر الماضي بمنزل العروس.

وتواجد به الفنان المصري بصحبة والده الفنان، فاروق الفيشاوي، إضافة إلى عائلة العروس، إلا أنه تكتم على كافة التفاصيل التي قامت العروس بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفيشاوي كان قد أعلن عن خطبته خلال لقاء أجراه مع برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية. ويستعد أحمد لإقامة حفل زفاف عائلي قريبا، وذلك بحسب ما كشفه عدد من أصدقائه المقربين.

وتعتبر تلك الزيجة السادسة لأحمد الفيشاوي بعد أن كشف في لقاء تليفزيوني سابق أنه تزوج 5 مرات. ومازال الفيشاوي على خلاف كبير مع طليقته ووالدة ابنته “لينا” التي استطاعت الحصول منذ فترة قليلة على حكم قضائي حول نفقتها.