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مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06%

الخميس 07 يونيو 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06%



رام الله / سما /

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06%، اليوم الخميس، في جلسة وصلت قيمة تداولاتها حوالي 6 ملايين دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 539.37 نقطة، مرتفعا بمقدار 0.35 نقطة، مدفوعا بارتفاع قطاعي التأمين بنسبة 0.46% والاستثمار بنسبة 0.59%، فيما انخفضت مؤشرات البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25-%، والصناعة بنسبة 0.25-%، والخدمات 0.21-%.

ومن بين 16 شركة جرى التداول على اسهمها، ارتفعت أسهم 5 شركات، واستقرت أسهم 5 شركات، وأغلقت أسهم 6 شركات على تراجع.

والشركات الرابحة هي: المجموعة الأهلية للتأمين بنسبة 3.57%، والعربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) بنسبة 1.40%، والتأمين الوطنية بنسبة 0.88%، وفلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة 0.77%، والبنك الإسلامي العربي بنسبة 0.66%.

أما الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي: بنك الاستثمار الفلسطيني بنسبة 3.17-%، والقدس للمستحضرات الطبية بنسبة 1.56-%، والفلسطينية للكهرباء بنسبة 0.76-%، والبنك الوطني بنسبة 0.57-%، وبيت جالا لصناعة الأدوية بنسبة 0.42-%.

وشهدت البورصة في جلستها 167 صفقة شملت (2,585,975) سهما بقيمة إجمالية بلغت (6,099,613.957) دولار.

#بورصة فلسطين

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