"العمل" و"جمعية مدرسة الأمهات" تبحثان سبل التعاون المشترك لتوعية العاملات بحقوقهن

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، مع رئيس المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري، سبل التعاون المشترك بهدف الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الفلسطينيات في المستوطنات والعاملات في القطاع الخاص.

وتطرق سلامة خلال لقائه مع المصري، اليوم الخميس، في مقر الوزارة برام الله، إلى أهمية تكامل الأدوار ما بين كافة المؤسسات الشريكة من قطاع رسمي وخاص ومؤسسات مجتمع مدني من أجل وضع الخطوات الكفيلة للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في المستوطنات وكذلك العاملات في القطاع الخاص كالحضانات ومشاغل الخياطة، من خلال توعية النساء في سوق العمل بحقوقهن من جهة، وتوفير بدائل العمل في المستوطنات من خلال تدريب وتأهيل هؤلاء النساء لافتتاح مشاريع ريادية خاصة بهن، بقروض ميسرة أو قروض بفوائد صفرية.

من جهتها، أكدت المصري أن عدد النساء العاملات في المستوطنات بتزايد مستمر، مشيرة إلى إمكانية السيطرة عليه من خلال الشراكة الفاعلة ما بين مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني لوضع السياسات والخطط التنفيذية ورسم الأدوار، وتشكيل لجنة بهدف توعية النساء بحقوقهن العمالية والانتهاكات التي يتعرضن لها، والعمل على تمكينهن ذاتيا واقتصاديا وتوفير بدائل العمل اللائق لهن، إضافة لأهمية متابعة هؤلاء النساء للحصول على حقوقهن.