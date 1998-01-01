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المالكي: غزة ستشهد "قريباً " تسهيلات على صعيد الراوتب والماء والكهرباء

الخميس 07 يونيو 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: غزة ستشهد "قريباً " تسهيلات على صعيد الراوتب والماء والكهرباء



رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن قطاع غزة سيشهد عددًا من التسهيلات قريبًا، وعلى رأسها استمرار فتح معبر رفح وتقديم الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والكهرباء وكذلك دفع رواتب الموظفين.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي وزير الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة لجمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، والذي يقوم حاليًا بزيارة لفلسطين والمنطقة.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما، سُبُل تعزيز العلاقات بين فلسطين وايرلندا وتطويرها بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية زيادة المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الإيرلندية في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات والتوجيه التعليمي المرتبط بفرص وسوق العمل، وزيادة الزيارات الرسمية بين الجانبين، والتي من شأنها تعزيز التواصل وتكثيف التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجانبين الصديقين.

وأطلع المالكي الوزير الإيرلندي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الأعمال العسكرية العدوانية التي تقوم بها "إسرائيل" ضد أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، والأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى نتيجة لسياسة القتل العمد وبدم بارد للمتظاهرين السلميين العزَّل على حدود غزة، وفي نقاط التماس في المدن الفلسطينية، بالضفة الغربية بما فيها القدس.

#المالكي #غزة

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